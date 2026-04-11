Российские войска нанесли два удара по жилым кварталам Сум, в результате чего есть пострадавшие, повреждены многоэтажки и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Национальной полиции Украины.

Атака на Сумы 11 апреля: что произошло

По данным спасателей, первый удар пришелся на многоэтажный дом. В результате попадания была разрушена кровля, возник пожар.

После ликвидации возгорания спасатели начали демонтаж аварийных конструкций. К медикам обратились пятеро жителей с острой реакцией на стресс.

Второй удар произошел по другому жилому дому. Там вспыхнули пожары сразу на первом и третьем этажах.

Во время спасательной операции чрезвычайники вытащили травмированную женщину и передали ее медикам. Предварительно, в результате этого удара пострадали еще пять человек, среди них ребенок.

Из поврежденных домов провели эвакуацию жителей.

Всего в результате атаки на Сумы повреждены по меньшей мере 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей.

В зданиях выбиты окна, повреждены кровли и отдельные конструкции.

По уточненным данным полиции, всего в Сумах в результате обстрела травмированы 17 человек, среди которых 14-летний ребенок.

Кроме жилых домов, повреждения получили также объекты инфраструктуры, в том числе предприятия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

Фото : ДСНС, Нацполіція

