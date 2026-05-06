Сьогодні, 6 травня, російські ударні дрони атакували дитячий садок у Сумах.

Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Атака на дитсадок у Сумах 6 травня

За його словами, зафіксовано влучання двох безпілотників у центральній частині Сум — у будівлю дитячого садочка.

На відеокадрах з місця атаки видно, що сильно пошкоджений та горить другий поверх дитячого садка. Через повторну загрозу атаки довелося тимчасово припинити гасіння вогню.

Як повідомляє Суспільне, відомо про щонайменше двох постраждалих.

За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, під завалами були люди.

Пізніше керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на місці ворожого удару виявили тіло жінки – це охоронниця дитсадка. Крім того, ще двоє людей постраждали. Медики надають їм допомогу.

Відомо, що дітей у дитсадку не було.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

Фото: Артем Кобзар

