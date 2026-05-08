В Киевской области в зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар, охвативший более 1,1 тыс. га.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в зоне отчуждения в Киевской области

По информации ГСЧС, из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории зоны отчуждения в Киевской области, охватывая новые кварталы лесного массива.

Сейчас смотрят

Ориентировочная площадь пожара составляет более 1,1 тыс. га. Спасатели пытаются потушить огонь.

В ГСЧС отмечают, что ситуация усугубляется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность тушения пожара.

В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводят из-за угрозы взрывоопасных предметов.

В ГСЧС рассказали, что для ликвидации пожара привлекли спасательные подразделения, специальную технику и силы других служб.

Спасатели работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Фото : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.