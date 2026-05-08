У Київській області у зоні відчуження спалахнула масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 1,1 тис. га.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією зони відчуження на Київщині, охоплюючи нові квартали лісового масиву.

Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1,1 тис. га. Рятувальники намагаються загасити вогонь.

У ДСНС зазначають, що ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість гасіння пожежі.

Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС розповіли, що для ліквідації пожежі залучили рятувальні підрозділи, спеціальну техніку та сили інших служб.

Рятувальники працюють у посиленому режимі, намагаючись локалізувати загоряння та запобігти подальшому поширенню вогню. Наразі гасіння пожежі триває.

Фото : ДСНС

