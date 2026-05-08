С 1 мая в Украине стартовал новый этап программы поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий — резервирование средств по жилищным ваучерам.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, правительство уже выделило 6,6 млрд грн на реализацию этой инициативы. За эти средства планируется обеспечить жильем около 3,3 тысячи семей, которые лишились своих домов из-за оккупации.

В то же время он подчеркнул, что потребность в жилищной поддержке значительно выше. Поэтому государство продолжает работать над привлечением дополнительного финансирования и расширением программы, чтобы как можно больше украинцев смогли получить возможность приобрести собственное жилье.

Факты ICTV выясняли, для кого предназначены жилищные ваучеры и как их получить.

Жилищные ваучеры для ВПЛ в 2026 году: что известно

Размер помощи составляет до 2 млн грн на одного человека или семью. Средства предоставляются в форме жилищных ваучеров – электронных документов, которые будут храниться в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Ваучер можно использовать для:

приобретения квартиры или дома, а также инвестирования в их строительство;

оплаты первого взноса или погашения ипотечного кредита.

Ранее ВПЛ, чье жилье осталось на ТОТ, не имели доступа к компенсационным программам из-за невозможности провести обследование разрушенных или оставленных объектов. Теперь государство предлагает альтернативный механизм поддержки, который позволяет купить новое жилье в более безопасных регионах Украины.

Алексей Кулеба рассказал, что уже есть договоренности с международными партнерами. Он подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы каждая пострадавшая от войны украинская семья имела доступ к государственной поддержке.

Жилищные ваучеры для ВПЛ: кто может получить

На начальном этапе программа будет действовать для:

ВПЛ со статусом участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

Жилищные ваучеры для переселенцев не смогут получить те, кто уже имеет другое жилье на подконтрольной территории (кроме зон боевых действий), кто получал компенсацию или жилье от государства ранее, а также лица под санкциями или с судимостью.

Далее программу планируют расширять.

Жилищные ваучеры для ВПЛ: как получить

Подать заявку можно через приложение Дія. После подачи заявки на резервирование средств система автоматически помещает ее в электронную очередь без ручного вмешательства. Позиция заявителя зависит исключительно от времени регистрации: чем раньше подано обращение, тем выше место в очереди на получение финансирования.

Далее происходит автоматическая проверка наличия средств в системе оператора программы. Если финансирование доступно, заявки подтверждаются последовательно — в порядке поступления, пока хватает бюджетных средств. То есть скорость получения ваучера напрямую зависит от имеющегося финансирования.

Заявки, не получившие средств из-за их отсутствия, не отменяются. Они остаются в системе и продолжают ожидать следующего этапа финансирования или возврата неиспользованных сумм от других участников программы.

Если же получатель в течение 60 дней не воспользовался зарезервированными средствами, резерв аннулируется автоматически. Освободившиеся деньги возвращаются в общий фонд программы и в дальнейшем распределяются между следующими заявителями.

При этом повторное участие в программе остается возможным, однако место в очереди формируется заново — уже в соответствии с новой датой и временем подачи заявки.

Источник : Урядовий портал

