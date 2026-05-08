Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где возложил венок к мемориалу Могила неизвестного солдата возле Кремля.

Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.

Визит Фицо в Москву: что известно

Роберт Фицо подчеркнул, что для него важны “нормальные отношения” между Словакией и Россией.

Словацкий премьер заявил российским журналистам, что планирует обсудить с Владимиром Путиным ряд практических вопросов.

— В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я, следовательно, принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому нет проблеы сказать это и здесь – я противник единого обязательного мнения. Такой подход очень неправильный, – заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии рассказал, что во время поездки в Москву он хочет передать послание от европейских политиков.

— Несколько человек проявили интерес к этой поездке, — сказал он.

Главной целью своего визита словацкий премьер назвал “диалог”.

— Это ключевое слово — мы должны разговаривать и встречаться, — сказал он.

Роберт Фицо также отметил, что поддерживает любую форму прекращения огня.

— Я хочу выразить свою веру в то, что мы приближаемся к концу российско-украинского конфликта, — отметил он.

Ранее государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщил, что во время визита в Москву Фицо планирует передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

В Офисе президента Украины прокомментировали информацию о намерении Фицо передать Путину послание от Зеленского.

