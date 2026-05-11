В селе Байбузовка Одесской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК во время сопровождения в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

В Одесской области мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК

По информации ТЦК, инцидент произошел 10 мая во время работы совместной группы оповещения вместе с представителями Национальной полиции.

В селе Байбузовка правоохранители и военнослужащие остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.

Тогда выяснилось, что гражданин находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

После этого мужчину решили сопроводить в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов.

Именно во время сопровождения, по данным Одесского областного ТЦК и СП, мужчина внезапно совершил вооруженное нападение на личный состав группы оповещения.

В ТЦК сообщили, что нападавший применил холодное оружие, нанеся двум военнослужащим многочисленные ножевые ранения.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о целенаправленном покушении на убийство военнослужащих, выполнявших государственное задание.

— Подобные проявления агрессии являются прямым ударом по обороноспособности государства и безопасности общества, — заявили в Одесском областном ТЦК и СП.

По факту нападения правоохранительные органы уже начали неотложные следственные действия.

В ТЦК отметили, что руководство центра комплектования обеспечивает полное сопровождение расследования и будет настаивать на привлечении нападавшего к ответственности по максимальным санкциям законодательства.

Напомним, что 9 мая в поселке Межгорье на Закарпатье группа людей пыталась прорваться на территорию здания ТЦК.

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, что люди игнорировали законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угрозу удалось локализовать, а нападение — отразить.

Правоохранители пообещали дать правовую оценку действиям участников инцидента.

