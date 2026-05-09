Во Львове мужчина, убегая от работников ТЦК и правоохранителей, взял в заложницы 13-летнюю девочку. Его оперативно задержали.

О деталях инцидента сообщили в полиции Львовской области, областной прокуратуре и Львовском областном ТЦК.

Инцидент произошел в субботу, 9 мая, около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове.

По данным полиции, мужчина, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ. Затем он схватил проходившую рядом 13-летнюю девочку и приставил ей к шее нож.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник, убегая от работников ТЦК и правоохранителей, подбежал к группе подростков.

– Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к ее горлу. Таким образом он удерживал ребенка, ограничивая его передвижение, — отмечается в сообщении.

Злоумышленник отпустил ребенка после требования военнослужащих, предупредивших о применении оружия. К счастью, девочка не пострадала.

Правоохранители задержали нападавшего, им оказался 43-летний житель Львова, неоднократно судимый за имущественные преступления.

Полиция открыла производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит ограничение свободы на пять лет или лишение свободы на тот же срок.

Злоумышленнику готовят подозрение и будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей.

