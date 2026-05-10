В Межгорье на Закарпатье группа людей пыталась прорваться в здание ТЦК: что известно
В поселке Межгорье в Закарпатье группа людей напала на здание ТЦК.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП.
Нападение на здание ТЦК в Закарпатье
Сообщается, что группа лиц пыталась прорваться на территорию 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье 9 мая. Люди игнорировали законные требования дежурного наряда.
— Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено, — подчеркнули в ТЦК.
Правоохранители дадут правовую оценку действиям людей, напавших на здание ТЦК, и примут решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола написал в Telegram-канале, что инцидент возле здания ТЦК в Межгорье произошел после мобилизации представителя ромской общины. По словам очевидцев, возле здания ТЦК собралось около 30 человек. Толпа начала выламывать двери и пыталась прорваться внутрь помещения.
4 мая в Днепре местный житель открыл огонь по группе оповещения. В результате стрельбы были ранены два сотрудника ТЦК.
В Харькове 6 апреля во время призыва военнообязанных 55-летний мужчина напал на военнослужащего ТЦК. В результате нападения один из военнослужащих ТЦК получил ножевое ранение в живот. Нападавший скрылся. За несколько часов его задержали.