В поселке Межгорье в Закарпатье группа людей напала на здание ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП.

Сообщается, что группа лиц пыталась прорваться на территорию 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье 9 мая. Люди игнорировали законные требования дежурного наряда.

— Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено, — подчеркнули в ТЦК.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям людей, напавших на здание ТЦК, и примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола написал в Telegram-канале, что инцидент возле здания ТЦК в Межгорье произошел после мобилизации представителя ромской общины. По словам очевидцев, возле здания ТЦК собралось около 30 человек. Толпа начала выламывать двери и пыталась прорваться внутрь помещения.

4 мая в Днепре местный житель открыл огонь по группе оповещения. В результате стрельбы были ранены два сотрудника ТЦК.

В Харькове 6 апреля во время призыва военнообязанных 55-летний мужчина напал на военнослужащего ТЦК. В результате нападения один из военнослужащих ТЦК получил ножевое ранение в живот. Нападавший скрылся. За несколько часов его задержали.

