У селі Байбузівка Одеської області чоловік завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК під час супроводу до територіального центру комплектування.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК

За інформацією ТЦК, інцидент стався 10 травня під час роботи спільної групи оповіщення разом із представниками Національної поліції.

У селі Байбузівка правоохоронці та військовослужбовці зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

Тоді з’ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку.

Після цього чоловіка вирішили супроводити до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів.

Саме під час супроводу, за даними Одеського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення.

У ТЦК повідомили, що нападник застосував холодну зброю, завдавши двом військовослужбовцям численних ножових поранень.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Наразі обоє перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

У відомстві наголосили, що йдеться про цілеспрямований замах на вбивство військовослужбовців, які виконували державне завдання.

— Подібні прояви агресії є прямим ударом по обороноздатності держави та безпеці суспільства, — заявили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За фактом нападу правоохоронні органи вже розпочали невідкладні слідчі дії.

У ТЦК зазначили, що керівництво центру комплектування забезпечує повний супровід розслідування та наполягатиме на притягненні нападника до відповідальності за максимальними санкціями законодавства.

Нагадаємо, що 9 травня в селищі Міжгір’я на Закарпатті група людей намагалася прорватися на територію будівлі ТЦК.

У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що люди ігнорували законні вимоги чергового наряду. Завдяки оперативним діям особового складу загрозу вдалося локалізувати, а напад — відбити.

Правоохоронці пообіцяли надати правову оцінку діям учасників інциденту.

