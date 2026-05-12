Взрывы в Киеве прогремели во время утренней дроновой атаки на город.

Об этом сообщили в полиции Киева, мэр города Виталий Кличко и глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 12 мая: что известно

Во время воздушной тревоги в столице силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам, которые атаковали Киев.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе обломки дрона упали на крышу жилого дома.

По уточненной информации мэра Киева Виталия Кличко, обломки БпЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома. В результате этого возник пожар, который удалось ликвидировать.

По словам правоохранителей, огонь потушили жители дома еще до прибытия экстренных служб.

В результате падения обломков была повреждена крыша технического этажа дома. Других серьезных разрушений во время взрывов в Киеве сегодня пока не зафиксировано.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Обращений к медикам также не поступало.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители документируют последствия взрывов в Киеве 12 мая, фиксируют повреждения и устанавливают все обстоятельства падения обломков вражеского беспилотника.

Взрывы в Киевской области 12 мая

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что этой ночью российские войска также атаковали населенные пункты Киевской области ударными беспилотниками.

По его словам, в Фастовском районе в результате атаки повреждения получил детский сад — там произошел пожар кровли.

Кроме этого, в расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбило окна. Также повреждены два частных дома.

По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

На местах работают спасатели, правоохранители и другие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация разрушений.

Николай Калашник заверил, что жителям, чье жилье было повреждено из-за атаки, окажут необходимую помощь для восстановления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.

Фото : Нацполіція

