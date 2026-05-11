Ключевой темой на заседании Ставки верховного главнокомандующего стала защита от российских авиабомб.

Россия не демонстрирует готовности завершать войну, боевые действия продолжаются.

Об этом заявил глава государства во время вечернего обращения в понедельник, 11 мая.

Сейчас смотрят

Защита от российских авиабомб

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, ключевой темой которого стала защита от российских авиабомб.

— Провел Ставку. И главный вопрос на этой Ставке – российские авиабомбы, наша защита от них. Комплексный вопрос – это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты. Так же работаем и над тем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия, – сказал Зеленский.

По словам президента, к следующему заседанию Ставки должны определить решения, которые можно масштабировать для усиления защиты Украины от российских КАБов.

— Задача на следующую Ставку – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу, – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинское технологическое развитие не будет останавливаться. У Украины есть для этого возможности.

Россия не намерена завершать войну

Президент заявил, что Россия не демонстрирует намерений завершать войну против Украины. По его словам, боевые действия на фронте продолжаются.

— Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали, безусловно. Видим и то, что Россия не намерена эту войну завершать. Мы готовимся к новым атакам, к сожалению, – отметил президент.

Он подчеркнул, что “мир должен быть” и Украина “работает над этим”.

Соглашение Drone Deal с Канадой

По словам Зеленского, Украина начала подготовку соглашения в рамках Drone Deal с Канадой.

— Начали подготовку такого соглашения Drone Deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности, – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы производить самостоятельно или совместно с партнерами достаточно антибаллистических ракет.

Зеленский отметил, что сейчас постоянная задача – дополнительные ракеты для противовоздушной обороны.

— Лучше всего, конечно, производить самостоятельно или вместе с теми, кто может быстро увеличить производство, быть технологически на уровне. Это одна из самых сложных задач, стратегическая задача для Украины – производить все типы ПВО, все необходимые системы оружия в Украине или вместе с Европой, — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что около 20 стран заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в рамках Drone Deal.

— Из-за этой российской агрессии убийства стали более масштабными, а угрозы – более опасными, особенно все, что касается дронов. Многие партнеры это понимают: уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, чтобы у нас с ними были Drone Deal, — сказал он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.