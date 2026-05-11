Готовимся к новым вражеским атакам: Зеленский заявил об отсутствии перемирия
- На Ставке обсудили защиту Украины от российских авиабомб и противодействие российской авиации.
- Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена заканчивать войну, а Украина готовится к новым атакам.
- Украина приступила к подготовке соглашения Drone Deal с Канадой, а около 20 стран заинтересованы в таком сотрудничестве.
Ключевой темой на заседании Ставки верховного главнокомандующего стала защита от российских авиабомб.
Россия не демонстрирует готовности завершать войну, боевые действия продолжаются.
Об этом заявил глава государства во время вечернего обращения в понедельник, 11 мая.
Защита от российских авиабомб
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, ключевой темой которого стала защита от российских авиабомб.
— Провел Ставку. И главный вопрос на этой Ставке – российские авиабомбы, наша защита от них. Комплексный вопрос – это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты. Так же работаем и над тем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия, – сказал Зеленский.
По словам президента, к следующему заседанию Ставки должны определить решения, которые можно масштабировать для усиления защиты Украины от российских КАБов.
— Задача на следующую Ставку – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу, – сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинское технологическое развитие не будет останавливаться. У Украины есть для этого возможности.
Россия не намерена завершать войну
Президент заявил, что Россия не демонстрирует намерений завершать войну против Украины. По его словам, боевые действия на фронте продолжаются.
— Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали, безусловно. Видим и то, что Россия не намерена эту войну завершать. Мы готовимся к новым атакам, к сожалению, – отметил президент.
Он подчеркнул, что “мир должен быть” и Украина “работает над этим”.
Соглашение Drone Deal с Канадой
По словам Зеленского, Украина начала подготовку соглашения в рамках Drone Deal с Канадой.
— Начали подготовку такого соглашения Drone Deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности, – отметил президент.
Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы производить самостоятельно или совместно с партнерами достаточно антибаллистических ракет.
Зеленский отметил, что сейчас постоянная задача – дополнительные ракеты для противовоздушной обороны.
— Лучше всего, конечно, производить самостоятельно или вместе с теми, кто может быстро увеличить производство, быть технологически на уровне. Это одна из самых сложных задач, стратегическая задача для Украины – производить все типы ПВО, все необходимые системы оружия в Украине или вместе с Европой, — подчеркнул он.
Президент также сообщил, что около 20 стран заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в рамках Drone Deal.
— Из-за этой российской агрессии убийства стали более масштабными, а угрозы – более опасными, особенно все, что касается дронов. Многие партнеры это понимают: уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, чтобы у нас с ними были Drone Deal, — сказал он.