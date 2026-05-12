Вибухи в Києві прогриміли під час ранкової дронової атаки на місто.

Про це повідомили у поліції Києва, мер міста Віталій Кличко та очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві 12 травня: що відомо

Під час повітряної тривоги у столиці сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках, які атакували Київ.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі уламки дрона впали на дах житлового будинку.

За уточненою інформацією мера Києва Віталія Кличка, уламки БпЛА впали на дах 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок цього виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

За словами правоохоронців, вогонь загасили мешканці будинку ще до прибуття екстрених служб.

Унаслідок падіння уламків було пошкоджено дах технічного поверху будинку. Інших серйозних руйнувань під час вибухів у Києві сьогодні наразі не зафіксовано.

За попередніми даними, ніхто з мешканців не постраждав. Звернень до медиків також не надходило.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці документують наслідки вибухів у Києві 12 травня, фіксують пошкодження та встановлюють усі обставини падіння уламків ворожого безпілотника.

Вибухи у Київській області 12 травня

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що цієї ночі російські війська також атакували населені пункти Київської області ударними безпілотниками.

За його словами, у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджень зазнав дитячий садок — там сталася пожежа покрівлі.

Крім цього, у розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибило вікна. Також пошкоджено два приватні будинки.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.

На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та інші оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація руйнувань.

Микола Калашник запевнив, що мешканцям, чиє житло було пошкоджене через атаку, нададуть необхідну допомогу для відновлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.

Фото : Нацполіція

