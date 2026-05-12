Заммэра открыл огонь: в Светловодском горсовете произошла стрельба, есть раненые
- В здании Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба: ранены два человека, их госпитализировали.
- По предварительным данным полиции, конфликт возник между работниками горсовета, после чего один из них произвел несколько выстрелов.
- Известно, что огонь в помещении городского совета открыл первый заместитель мэра Сергей Савич.
Как сообщает полиция Кировоградской области, предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали.
В свою очередь Светловодская городская территориальная община информирует, что сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.
– Перед этим в течение дня Сергей Савич вел себя агрессивно, угрожал и применял нецензурную лексику в отношении секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть этих действий была публично зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях самого Савича, говорится в сообщении.
На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Более подробная информация будет предоставлена вскоре, сообщает полиция Кировоградской области.
Фото: Светловодская городская территориальная община