В здании Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба.

Стрельба в Светловодском горсовете в Кировоградской области

Полиция работает на месте стрельбы в здании Светловодского городского совета.

Как сообщает полиция Кировоградской области, предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

Сейчас смотрят

В свою очередь Светловодская городская территориальная община информирует, что сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.

– Перед этим в течение дня Сергей Савич вел себя агрессивно, угрожал и применял нецензурную лексику в отношении секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть этих действий была публично зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях самого Савича, говорится в сообщении.

На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Более подробная информация будет предоставлена ​​вскоре, сообщает полиция Кировоградской области.

Фото: Светловодская городская территориальная община

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.