На Миколаївщині військовий застрелив двох товаришів по службі: що відомо
- У Миколаївській області військовий під час словесного конфлікту вбив двох товаришів по службі.
- Відомо, що він просто взяв до рук закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік чоловіків.
- Від отриманих травм потерпілі загинули на місці.
Вночі 12 травня до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про смертельні вогнепальні поранення двох військовослужбовців на місці несення служби.
Як повідомляє поліція Миколаївщини, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що напередодні ввечері 35-річний солдат разом з іншими військовослужбовцями віком 58 та 38 років знаходились на службі.
Зазначається, що словесний конфлікт між військовослужбовцями виник під час розпиття спиртних напоїв. У ході сварки нападник взяв до рук закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік товаришів по службі.
Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі загинули на місці. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – автомат АК-74, стріляні гільзи та направили на експертне дослідження.
Оперативники доставили 35-річного зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.