В ночь на 17 мая российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепр 17 мая: что известно

По словам главы ОВА, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Днепре, после которых возникло несколько пожаров.

Сейчас смотрят

В результате атаки на Днепр сегодня повреждены предприятие и частные дома.

Пострадали три человека. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще двое мужчин в возрасте 50 и 60 лет обратились к врачам. Им оказали необходимую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Кроме Днепра, под массированными ударами оказались еще несколько районов Днепропетровской области.

По данным Александра Ганжи, в течение суток российские войска более 30 раз атаковали регион беспилотниками и артиллерией. В целом ранения получили восемь человек.

В Криворожском районе под ударами были Кривой Рог, Лозоватская и Зеленодольская громады. Там повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.

В результате атак пострадали четыре человека. В больницу госпитализировали троих из них — мужчин в возрасте 26 и 52 года в тяжелом состоянии, а также 33-летнюю женщину, которая находится в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине российские войска били по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской громадах.

Там повреждены предприятие, объекты инфраструктуры, многоэтажные и частные дома.

Также под атакой оказалась Синельниковщина. Враг нанес удары по Покровской, Петропавловской и Межевской громадам.

В районе повреждены предприятие, частный дом и гараж. Ранения получил 58-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным начальника ОВА, этой ночью подразделения Воздушного командования Восток уничтожили 56 ударных БпЛА в разных районах Днепропетровской области.

Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.