Атака на Днепр: в городе вспыхнули пожары, есть раненые
В ночь на 17 мая российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепр 17 мая: что известно
По словам главы ОВА, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Днепре, после которых возникло несколько пожаров.
В результате атаки на Днепр сегодня повреждены предприятие и частные дома.
Пострадали три человека. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Еще двое мужчин в возрасте 50 и 60 лет обратились к врачам. Им оказали необходимую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.
Кроме Днепра, под массированными ударами оказались еще несколько районов Днепропетровской области.
По данным Александра Ганжи, в течение суток российские войска более 30 раз атаковали регион беспилотниками и артиллерией. В целом ранения получили восемь человек.
В Криворожском районе под ударами были Кривой Рог, Лозоватская и Зеленодольская громады. Там повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.
В результате атак пострадали четыре человека. В больницу госпитализировали троих из них — мужчин в возрасте 26 и 52 года в тяжелом состоянии, а также 33-летнюю женщину, которая находится в состоянии средней тяжести.
На Никопольщине российские войска били по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской громадах.
Там повреждены предприятие, объекты инфраструктуры, многоэтажные и частные дома.
Также под атакой оказалась Синельниковщина. Враг нанес удары по Покровской, Петропавловской и Межевской громадам.
В районе повреждены предприятие, частный дом и гараж. Ранения получил 58-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По данным начальника ОВА, этой ночью подразделения Воздушного командования Восток уничтожили 56 ударных БпЛА в разных районах Днепропетровской области.
Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА