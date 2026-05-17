За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1 170 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери противника на 17 мая 2026

личного состава – около 1 348 790 (+1 170) человек,

танков – 11 938 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 24 578 (+4) шт.,

артиллерийских систем – 42 215 (+82) шт.,

РСЗО – 1 790 (+2) шт.,

средств ПВО – 1 384 (+3) шт.,

самолетов – 436 (+1) шт.,

вертолетов – 352 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 1 410 (+13) шт.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 295 454 (+2 131) шт.,

крылатых ракет – 4 628 (+2) шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 97 118 (+325) шт.,

специальной техники – 4 196 (+5) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

