Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 17 мая: ВСУ уничтожили 1 170 оккупантов и 82 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1 170 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери противника на 17 мая 2026
- личного состава – около 1 348 790 (+1 170) человек,
- танков – 11 938 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 578 (+4) шт.,
- артиллерийских систем – 42 215 (+82) шт.,
- РСЗО – 1 790 (+2) шт.,
- средств ПВО – 1 384 (+3) шт.,
- самолетов – 436 (+1) шт.,
- вертолетов – 352 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 410 (+13) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 295 454 (+2 131) шт.,
- крылатых ракет – 4 628 (+2) шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 97 118 (+325) шт.,
- специальной техники – 4 196 (+5) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.