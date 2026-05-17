Во время ночной атаки на Украину 17 мая российские войска применили 287 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 17 мая: что известно

В ночь на 17 мая (с 19:00 16 мая) противник атаковал 287 ударными БпЛА типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Пуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Шаталова и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 17 мая силы ПВО сбили или подавили 279 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных дронов на семи локациях. Еще на семи локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В частности, в ночь на 17 мая российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.

Во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы, после которых возникло несколько пожаров.

По словам Александра Ганжи, в Днепре повреждены предприятие и частные дома.

В результате атаки пострадали три человека. Самые тяжелые ранения получила 70-летняя женщина — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще двое мужчин в возрасте 50 и 60 лет обратились к врачам. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно.

Кроме Днепра, под массированными ударами оказались еще несколько районов Днепропетровской области.

По данным ОВА, в течение суток российские войска более 30 раз атаковали регион беспилотниками и артиллерией. В целом ранения получили восемь человек.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве Украины фиксируют вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.