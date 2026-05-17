Ночная атака на Украину 17 мая: сколько из 287 дронов сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 17 мая российские войска применили 287 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 17 мая: что известно
В ночь на 17 мая (с 19:00 16 мая) противник атаковал 287 ударными БпЛА типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Пуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Шаталова и Приморско-Ахтарска.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 17 мая силы ПВО сбили или подавили 279 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание восьми ударных дронов на семи локациях. Еще на семи локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.
В частности, в ночь на 17 мая российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.
Во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы, после которых возникло несколько пожаров.
По словам Александра Ганжи, в Днепре повреждены предприятие и частные дома.
В результате атаки пострадали три человека. Самые тяжелые ранения получила 70-летняя женщина — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Еще двое мужчин в возрасте 50 и 60 лет обратились к врачам. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно.
Кроме Днепра, под массированными ударами оказались еще несколько районов Днепропетровской области.
По данным ОВА, в течение суток российские войска более 30 раз атаковали регион беспилотниками и артиллерией. В целом ранения получили восемь человек.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве Украины фиксируют вражеские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.
