Уночі проти 17 травня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 17 травня: що відомо

За словами очільника ОВА, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі, після яких виникло кілька пожеж.

Унаслідок атаки на Дніпро сьогодні, 17 травня, пошкоджені підприємство та приватні будинки.

Постраждали троє людей. Найтяжчі поранення дістала 70-річна жінка — її госпіталізували у важкому стані.

Ще двоє чоловіків віком 50 та 60 років звернулися до лікарів. Їм надали необхідну допомогу, після чого відправили на амбулаторне лікування.

Окрім Дніпра, під масованими ударами опинилися ще кілька районів Дніпропетровської області.

За даними Олександра Ганжі, протягом доби російські війська понад 30 разів атакували регіон безпілотниками та артилерією. Загалом поранення дістали восьмеро людей.

У Криворізькому районі під ударами були Кривий Ріг, Лозуватська та Зеленодольська громади. Там пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

Унаслідок атак постраждали четверо людей. До лікарні госпіталізували трьох із них — чоловіків віком 26 та 52 роки у важкому стані, а також 33-річну жінку, яка перебуває у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах.

Там пошкоджені підприємство, об’єкти інфраструктури, багатоповерхові та приватні будинки.

Також під атакою опинилася Синельниківщина. Ворог завдав ударів по Покровській, Петропавлівській та Межівській громадах.

У районі понівечені підприємство, приватний будинок та гараж. Поранення дістав 58-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За даними начальника ОВА, цієї ночі підрозділи Повітряного командування Схід знищили 56 ударних БпЛА у різних районах Дніпропетровської області.

Інформація про масштаби руйнувань та наслідки атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

