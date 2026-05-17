За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 195 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы.

Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5 768 дронов-камикадзе и осуществил 2 226 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.

