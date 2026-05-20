Ночью 20 мая в Днепре прогремели взрывы — враг атаковал город дронами. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр 20 мая: что известно

О первых взрывах в Днепре стало известно около 00:17.

Александр Ганжа в 00:56 сообщил о двух раненых: 40-летний мужчина в тяжелом состоянии и 25-летний пострадавший — в состоянии средней тяжести.

В 01:30 количество пострадавших возросло до пяти человек.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки на Днепр повреждены склады с продуктами питания.

Пострадали шестеро: 42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии; двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести; 27-летний мужчина будет проходить лечение амбулаторно.

Этой ночью наши силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА в разных районах области.

По словам главы ОВА, ночью россияне атаковали Петриковскую общину Днепровского района. Там повреждено предприятие.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. Повреждены предприятие, многоквартирный дом, частные дома и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

