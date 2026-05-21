Вибухи у Дніпрі: пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі
Вибухи у Дніпрі прогриміли зранку 21 травня. Унаслідок атаки на Дніпро постраждали дві людини.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 21 травня: що відомо
За словами Ганжі, під час вибухів у Дніпрі пошкоджена квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Вибуховою хвилею також понівечені кілька сусідніх будинків — там повилітали вікна.
Крім того, унаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні постраждали 58-річна і 35-річна жінки.
Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася — жінки лікуватимуться амбулаторно.
Інформація щодо остаточних наслідків атаки уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.
Фото: Дніпропетровська ОВА