22 мая Киев и Киевскую область засыпает градом.

Непогода в Киеве и на Киевщине: что известно

На Киевскую область 22 мая после жары налетела непогода — сначала сильный ветер, дождь, а затем град.

Соответствующие фото и видео непогоды в Вишневом Бучанского района сняла журналист и редактор Фактов ICTV Ангелина Малиновская.

В столице также бушует непогода — гроза, молния и град накрыли Киев.

В КГГА предупреждали, что в ближайшее время с сохранением до конца дня 22 мая в Киеве и области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК Киевавтодор: 044 284 74 19.

Если дерево упало или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО Киевзеленстрой: 0442724018.

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Фото/Видео: Ангелина Малиновская

