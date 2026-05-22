22 травня Київ та Київську область засипало градом.

Негода у Києві та Київській області: що відомо

На Київщину 22 травня після спеки налетіла негода – спочатку сильний вітер, дощ, а потім град.

Відповідні фото та відео негоди у Вишневому Бучанського району зняла журналіст та редактор Фактів ICTV Ангеліна Малиновська.

У столиці також вирує негода – гроза, блискавка та град накрили Київ, відповідні фото та відео публікують у соцмережах.

У КМДА попереджали, що у найближчу годину зі збереженням до кінця дня 22 травня у Києві та області очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК Київавтодор: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО Київзеленбуд: 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Фото/Відео: Ангеліна Малиновська

