Засипало градом під кінець весни: у Києві та на Київщині вирує негода
- Наприкінці весни Київ та область засипало градом.
- Також фіксуються сильні пориви вітру та злива.
- У КМДА попередили, що негода збережеться до кінця цієї доби.
22 травня Київ та Київську область засипало градом.
Негода у Києві та Київській області: що відомо
На Київщину 22 травня після спеки налетіла негода – спочатку сильний вітер, дощ, а потім град.
Відповідні фото та відео негоди у Вишневому Бучанського району зняла журналіст та редактор Фактів ICTV Ангеліна Малиновська.
У столиці також вирує негода – гроза, блискавка та град накрили Київ, відповідні фото та відео публікують у соцмережах.
У КМДА попереджали, що у найближчу годину зі збереженням до кінця дня 22 травня у Києві та області очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК Київавтодор: 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО Київзеленбуд: 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
Фото/Відео: Ангеліна Малиновська