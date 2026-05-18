В сети активно распространяется информация о якобы “безумной жаре” в Украине с начала лета, в частности упоминаются сценарии с длительными периодами температуры +40 °C. Часть таких предположений связывают с климатическими процессами в Тихом океане и переходом к фазе Эль-Ниньо.

Что происходит в Тихом океане и будет ли в Украине невыносимая жара

По данным NOAA, после периода Ла-Ниньйо и нейтральных условий фиксируется рост вероятности формирования Эль-Ниньйо.

Речь идет о постепенном потеплении поверхности воды в центральной и восточной части тропического Тихого океана, что может влиять на глобальные атмосферные процессы. Именно это явление и называют Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо является частью естественного климатического цикла и влияет на перераспределение тепла и влаги в атмосфере.

В глобальном масштабе оно может:

повышать общую температуру планеты,

изменять режимы осадков,

влиять на частоту засух и ливней в разных регионах мира.

Однако важно, что этот процесс действует не одинаково для всех стран и не имеет прямой линейной зависимости Эль-Ниньо = жара повсюду. Несмотря на активные обсуждения в СМИ, Эль-Ниньо не является прямым гарантом экстремальной жары именно для Украины.

Даже в условиях потепления в глобальной климатической системе, погода в регионе формируется под влиянием многих факторов:

локальных атмосферных процессов,

циркуляции воздушных масс над Европой,

сезонных колебаний,

краткосрочных синоптических изменений.

Именно поэтому даже в годы активного Эль-Ниньо в Украине могут наблюдаться как периоды жары, так и волны умеренного или более прохладного воздуха.

Погода на июнь 2026 года: что стоит знать украинцам

В беседе с журналисткой Ukrinform представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что делать долгосрочные выводы о погоде на отдельный месяц, в частности на июнь 2026 года, сложно и некорректно с научной точки зрения.

Она подчеркнула, что сезонные прогнозы не дают точных значений температур или осадков для повседневного использования, поэтому ключевым ориентиром остаются краткосрочные прогнозы Укргидрометцентра.

Погода на июнь 2026 года: общие климатические тенденции

По словам Птухи, современный климат в Украине демонстрирует постепенные изменения — в частности, повышение средних температур и более частые волны тепла. В то же время это не означает, что каждый летний месяц автоматически будет стабильно жарким или аномальным.

Она подчеркивает, что даже в пределах одного сезона могут чередоваться периоды жары, умеренной теплоты или кратковременных похолоданий. Поэтому “типичная погода на июнь 2026 года” — это скорее диапазон возможных сценариев, а не фиксированный прогноз.

Прогноз погоды на июнь 2026 года

Эксперт пояснила, что атмосфера представляет собой очень динамичную систему, поэтому достоверные прогнозы ограничены горизонтом в несколько дней. Именно поэтому любые подробные прогнозы на месяц вперед не имеют практической ценности.

Она также отметила, что долгосрочные климатические сценарии используются преимущественно учеными для анализа тенденций, а не для повседневного планирования.

Птуха обратила внимание, что в условиях изменения климата для летних месяцев характерны более частые волны тепла, а также неравномерное распределение осадков. Это означает, что даже в пределах июня 2026 года возможны резкие изменения — от жарких периодов до локальных ливней или коротких похолоданий.

— Есть общие тенденции — рост температуры, более частые волны жары. Но это не означает, что лето обязательно будет экстремальным, — рассказала синоптик.

В то же время она предостерегает от обобщений о “непрерывной жаре”, ведь такие заявления не учитывают реальную сложность атмосферных процессов.

Основной вывод с позиции Укргидрометцентра — ориентироваться нужно не на долгосрочные предположения, а на официальные краткосрочные прогнозы.

Птуха рекомендует пользоваться данными Укргидрометцентра, его приложением Це погода и региональными метеоцентрами, которые работают с актуальной информацией и обновляют ее ежедневно.

