Взрывы в Киеве: зафиксированы разрушения во всех районах, есть погибший и раненые
Серия мощных взрывов в Киеве прогремела в ночь на субботу, 24 мая.
Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками и ракетами, в результате чего в городе есть погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС Украины и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Киеве 24 мая: что известно
После полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов в направлении столицы и ракет. Впоследствии в Киеве начала работать противовоздушная оборона.
Мощные взрывы в Киеве раздавались во всех районах столицы.
По состоянию на утро известно о 56 пострадавших в результате российской атаки. Среди них двое детей.
30 человек госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте. По словам Кличко, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Также предварительно известно о двух погибших в Шевченковском районе столицы.
Повреждения и разрушения зафиксировали во всех районах Киева.
В Дарницком районе в результате падения обломков повреждено здание общежития, нежилые помещения, СТО и автомобили. Там загорелась кровля двухэтажного общежития площадью около 150 квадратных метров.
В Оболонском районе дрон попал в частный жилой дом. Также возник пожар в 16-этажке на уровне 12-13 этажей, горел строительный гипермаркет и открытые территории вблизи жилых домов.
В Шевченковском районе обломки ракеты повредили жилые дома, офисный центр и припаркованные автомобили. В школе возник пожар на втором этаже площадью 300 квадратных метров. Также произошло разрушение подъезда пятиэтажного дома и пожар с первого по пятый этаж.
По словам корреспондента Фактов ICTV с места происшествия, спасатели до сих пор пытаются потушить пожар на месте попадания в дом. Под завалами могут находиться люди.
Кроме того, зафиксировали возгорание на территории рынка и пожар на газовой трубе между жилыми домами. Повреждения получило и здание музея Главного управления ГСЧС в Киевской области.
В Днепровском районе обломки упали на крышу жилого дома. Также возникли пожары в частном секторе и гаражном кооперативе.
В Деснянском районе обломки БпЛА попали в торговый центр и здание супермаркета. Также горели гаражные боксы.
В Святошинском районе обломки ракеты упали на частный жилой дом и повредили девятиэтажку.
В Соломенском районе в результате удара БпЛА возник пожар на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Также сообщалось о поражении складских помещений в промзоне.
В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.
В Печерском районе в результате удара дрона произошел пожар в 20-этажной новостройке и загорелась бытовка рядом.
В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.
На местах работают спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы.
ГСЧС продолжает тушение пожаров, эвакуацию жителей и разбор завалов в разных районах столицы.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений в результате взрывов в Киеве сегодня уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.
