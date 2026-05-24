Серия мощных взрывов в Киеве прогремела в ночь на субботу, 24 мая.

Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками и ракетами, в результате чего в городе есть погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС Украины и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Киеве 24 мая: что известно

После полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов в направлении столицы и ракет. Впоследствии в Киеве начала работать противовоздушная оборона.

Мощные взрывы в Киеве раздавались во всех районах столицы.

По состоянию на утро известно о 56 пострадавших в результате российской атаки. Среди них двое детей.

30 человек госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте. По словам Кличко, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Также предварительно известно о двух погибших в Шевченковском районе столицы.

Повреждения и разрушения зафиксировали во всех районах Киева.

В Дарницком районе в результате падения обломков повреждено здание общежития, нежилые помещения, СТО и автомобили. Там загорелась кровля двухэтажного общежития площадью около 150 квадратных метров.

В Оболонском районе дрон попал в частный жилой дом. Также возник пожар в 16-этажке на уровне 12-13 этажей, горел строительный гипермаркет и открытые территории вблизи жилых домов.

В Шевченковском районе обломки ракеты повредили жилые дома, офисный центр и припаркованные автомобили. В школе возник пожар на втором этаже площадью 300 квадратных метров. Также произошло разрушение подъезда пятиэтажного дома и пожар с первого по пятый этаж.

По словам корреспондента Фактов ICTV с места происшествия, спасатели до сих пор пытаются потушить пожар на месте попадания в дом. Под завалами могут находиться люди.

Кроме того, зафиксировали возгорание на территории рынка и пожар на газовой трубе между жилыми домами. Повреждения получило и здание музея Главного управления ГСЧС в Киевской области.

В Днепровском районе обломки упали на крышу жилого дома. Также возникли пожары в частном секторе и гаражном кооперативе.

В Деснянском районе обломки БпЛА попали в торговый центр и здание супермаркета. Также горели гаражные боксы.

В Святошинском районе обломки ракеты упали на частный жилой дом и повредили девятиэтажку.

В Соломенском районе в результате удара БпЛА возник пожар на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Также сообщалось о поражении складских помещений в промзоне.

В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

В Печерском районе в результате удара дрона произошел пожар в 20-этажной новостройке и загорелась бытовка рядом.

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.

На местах работают спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы.

ГСЧС продолжает тушение пожаров, эвакуацию жителей и разбор завалов в разных районах столицы.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений в результате взрывов в Киеве сегодня уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

