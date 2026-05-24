Серія потужних вибухів у Києві пролунала вночі проти неділі, 24 травня.

Російські війська атакували столицю ударними безпілотниками та ракетами, внаслідок чого у місті є загиблі, десятки постраждалих та масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, ДСНС України та Повітряні сили ЗСУ.

Зараз дивляться

Вибухи в Києві 24 травня: що відомо

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних дронів у напрямку столиці та ракет. Згодом у Києві почала працювати протиповітряна оборона.

Потужні вибухи в Києві лунали в усіх районах столиці.

Станом на ранок відомо про 56 постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них двоє дітей.

30 людей госпіталізували, ще 16 медики надали допомогу на місці. За словами Кличка, троє поранених перебувають у важкому стані.

Також попередньо відомо про двох загиблих у Шевченківському районі столиці.

Пошкодження та руйнування зафіксували у всіх районах Києва.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю гуртожитку, нежитлові приміщення, СТО та автомобілі. Там загорілася покрівля двоповерхового гуртожитку площею близько 150 квадратних метрів.

В Оболонському районі дрон влучив у приватний житловий будинок. Також виникла пожежа у 16-поверхівці на рівні 12-13 поверхів, горів будівельний гіпермаркет та відкриті території поблизу житлових будинків.

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили житлові будинки, офісний центр та припарковані автомобілі. У школі виникла пожежа на другому поверсі площею 300 квадратних метрів. Також сталося руйнування під’їзду п’ятиповерхового будинку та пожежа з першого по п’ятий поверх.

За словами кореспондентки Фактів ICTV з місця події, рятувальники досі намагаються загасити пожежу на місці влучання у будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Крім того, зафіксували загоряння на території ринку та пожежу на газовій трубі між житловими будинками. Пошкоджень зазнала і будівля музею Головного управління ДСНС у Київській області.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також виникли пожежі у приватному секторі та гаражному кооперативі.

У Деснянському районі уламки БпЛА влучили у торговельний центр та будівлю супермаркету. Також горіли гаражні бокси.

У Святошинському районі уламки ракети впали на приватний житловий будинок та пошкодили дев’ятиповерхівку.

У Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникла пожежа на рівні 23-го поверху 24-поверхового житлового будинку. Також повідомлялося про ураження складських приміщень у промзоні.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Печерському районі внаслідок удару дрона сталася пожежа у 20-поверховій новобудові та загорілася побутівка поруч.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови.

На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби.

ДСНС продовжує гасіння пожеж, евакуацію мешканців та розбір завалів у різних районах столиці.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань унаслідок вибухів в Києві сьогодні уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.