Під час нічної атаки на Україну 25 травня російські війська застосували 262 безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі проти 25 травня (з 17:30 24 травня) російські війська атакували Україну 262 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також безпілотниками Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Запуски здійснювалися з Орла, Курська, Шаталова, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 25 травня, протиповітряна оборона збила або приглушила 246 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Ще в семи місцях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Наразі атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

