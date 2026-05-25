Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли зранку 25 травня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 25 травня: що відомо

За словами Олександра Ганжі, після вибухів у Павлограді сьогодні, 25 травня, виникла пожежа. Внаслідок атаки понівечено багатоповерховий житловий будинок.

Наразі відомо про 10 постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик. Дитина перебуває на амбулаторному лікуванні.

Четверо постраждалих госпіталізовані. Двоє чоловіків і одна жінка у важкому стані.

На місці працюють екстрені служби. Остаточні наслідки вибухів у Павлограді 25 травня з’ясовують відповідні фахівці.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня російські війська атакували територію України, застосувавши 262 безпілотники різних типів.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або приглушила 246 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксували влучання 10 ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Ще в семи місцях впали уламки збитих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

