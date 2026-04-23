В Черновицкой области задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство двух военнослужащих ТЦК. По данным следствия, во время конфликта он напал на них с ножом.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Инцидент произошел 20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района Черновицкой области.

По данным следствия, во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (в возрасте 33 и 51 лет) возник конфликт.

В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим военным несколько ударов в область шеи.

После этого мужчина повредил служебный автомобиль ТЦК.

Кроме того, продолжая сопротивляться, он ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Обоих пострадавших госпитализировали — им вовремя оказали медицинскую помощь, пока их жизни ничего не угрожает.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство двух лиц и хулиганстве (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее в Ужгороде разоблачили убийство украинского военнослужащего, к которому причастна 26-летняя женщина.

Тело военного нашли 13 апреля в съемной квартире. Сначала рассматривали версию естественной смерти, однако впоследствии установили, что женщина действовала по указаниям спецслужб РФ.

По данным следствия, она отравила военного неизвестным веществом, после чего пыталась инсценировать несчастный случай.

Подозреваемую задержали, ей инкриминируют государственную измену.

