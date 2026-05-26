Сьогодні близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на мера П’ятихаток Дніпропетровської області. Чоловік у лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.

Напад на мера П’ятихаток

За інформацією поліції, на міського голову напав чоловік із ножем. Потерпілого доправили до лікарні.

Зараз дивляться

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, інцидент стався поблизу будівлі П’ятихатської міської ради. Під час словесного конфлікту місцевий фермер завдав меру ножового удару в область грудної клітини.

Нападник втік з місця події. Наразі поліція шукає зловмисника.

На місці інциденту працюють керівництво управління карного розшуку та Кам’янського РУП, слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції.

Мером П’ятихаток є Гілал Ісаєв.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.