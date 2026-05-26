Вибухи в Миколаєві пролунали зранку 26 травня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві жителі.

Вибухи в Миколаєві 26 травня: що відомо

Перед тим, як прогриміли вибухи в Миколаєві, Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА над містом та закликали жителів перебувати в укриттях.

Згодом прогримів перший вибух у Миколаєві, а за кілька хвилин — другий.

Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку в області тривала бойова робота сил ППО.

За його словами, станом на 07:00 постраждалих не зафіксовано. Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено стіни приватного будинку.

Крім того, напередодні російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду Миколаївського району. Обійшлося без постраждалих.

Наразі інформація щодо наслідків ранкової атаки на Миколаїв уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

