Вибухи в Миколаєві 26 травня: над містом маневрували дрони
Вибухи в Миколаєві пролунали зранку 26 травня під час повітряної тривоги.
Про це повідомили місцеві жителі.
Вибухи в Миколаєві 26 травня: що відомо
Перед тим, як прогриміли вибухи в Миколаєві, Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА над містом та закликали жителів перебувати в укриттях.
Згодом прогримів перший вибух у Миколаєві, а за кілька хвилин — другий.
Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку в області тривала бойова робота сил ППО.
За його словами, станом на 07:00 постраждалих не зафіксовано. Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено стіни приватного будинку.
Крім того, напередодні російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду Миколаївського району. Обійшлося без постраждалих.
Наразі інформація щодо наслідків ранкової атаки на Миколаїв уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.
