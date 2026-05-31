Контузии и ранения: в Херсоне дрон попал в служебный автомобиль полиции
Ночью 31 мая в Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции во время патрулирования города, в результате чего пострадали трое правоохранителей.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Херсонской области Алексей Белошицкий.
Атака на полицейских в Херсоне: что известно
По словам Алексея Белошицкого, атака на полицейских в Херсоне произошла в эту ночь, 31 мая.
Во время патрулирования города в служебный автомобиль, в котором находились трое правоохранителей, попал вражеский FPV-дрон.
В результате удара патрульные получили контузии и ранения разной степени тяжести.
— Каждый день и каждую ночь, заступая на патрулирование, мы осознаем, что враг может нанести удар в любой момент. Несмотря на постоянную опасность, полицейские продолжают выполнять свои обязанности, спасать людей и оказывать помощь всем нуждающимся, — отметил Белошицкий.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Напомним, 23 мая российский дрон атаковал служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции в городе Новгород-Северский Черниговской области.
В результате удара трое патрульных получили ранения.