РФ атаковала авто ООН в Херсоне: что известно

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, нарушая все нормы международного права, россияне атаковали с беспилотника автомобили гуманитарной миссии в Корабельном районе Херсона.

— В результате попадания повреждены машины Управления ООН по координации гуманитарных дел. Террористы продолжают воевать даже с теми, кто помогает другим, – написал он в Telegram.

Волошин об особенностях атаки Херсона

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что белый внедорожник миссии ООН, маркированный буквами UN, дважды атаковали российские FPV-дроны.

— Специальный удар по международным наблюдателям. Российские военные пытаются запугать их, чтобы они не могли мониторить ситуацию на линии фронта и вблизи нее, — отметил он.

Реакция Зеленского на атаку авто ООН в Херсоне

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне не могли не знать, какую машину они атакуют.

По его словам, в машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации.

К счастью, никто не пострадал. Представители миссии были эвакуированы.

