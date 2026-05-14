Дважды атаковали российские FPV-дроны: под ударом оказался автомобиль ООН в Херсоне
- Российские FPV-дроны 14 мая дважды атаковали маркированное авто гуманитарной миссии ООН в Корабельном районе Херсона.
- В результате удара повреждены машины Управления ООН по координации гуманитарных дел, но сотрудники организации не пострадали.
- Владимир Зеленский заявил, что россияне не могли не знать, какую машину атакуют, ведь автомобиль был белым и маркированным буквами UN.
РФ атаковала авто ООН в Херсоне: что известно
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, нарушая все нормы международного права, россияне атаковали с беспилотника автомобили гуманитарной миссии в Корабельном районе Херсона.
— В результате попадания повреждены машины Управления ООН по координации гуманитарных дел. Террористы продолжают воевать даже с теми, кто помогает другим, – написал он в Telegram.
Волошин об особенностях атаки Херсона
Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что белый внедорожник миссии ООН, маркированный буквами UN, дважды атаковали российские FPV-дроны.
— Специальный удар по международным наблюдателям. Российские военные пытаются запугать их, чтобы они не могли мониторить ситуацию на линии фронта и вблизи нее, — отметил он.
Реакция Зеленского на атаку авто ООН в Херсоне
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне не могли не знать, какую машину они атакуют.
По его словам, в машине находились руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации.
К счастью, никто не пострадал. Представители миссии были эвакуированы.