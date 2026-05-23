Уранці 23 травня російський дрон атакував службове авто групи реагування патрульної поліції у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Внаслідок удару постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Атака на поліцейських у Новгород-Сіверському: що відомо

За даними Національної поліції України, російський дрон поцілив по автівці правоохоронців у Новгород-Сіверському близько 11:00.

У цей період поліцейські здійснювали патрулювання міста.

Унаслідок атаки на службове авто троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського районного відділу зазнали поранень.

Їм надається необхідна медична допомога.

Також у результаті атаки пошкоджено сам автомобіль.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом скоєння воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 23 травня ворожий безпілотник атакував траурну колону на околиці міста Суми.

Унаслідок удару постраждали дев’ятеро осіб, один з яких помер у лікарні.

