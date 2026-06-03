Взрывы в Днепре прозвучали вечером среды, 3 июня. Воаг атаковал безпилотниками склады АТБ.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Взрывы в Днепре 3 июня: какие последствия

— Мы им — боевой корвет в Кронштадте. А они нам — склады АТБ с продуктами в Днепре, — написал он.

Напомним, в результате массированной атаки РФ на Днепр 2 июня погибло 15 человек, еще 37 получили ранения.

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В Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть и гаражи, уничтожены автомобили.

Также частично разрушены двухэтажный дом и несколько квартир в четырёхэтажном доме.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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