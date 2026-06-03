Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.
Взрывы в Днепре 3 июня: россияне ударили дронами по складам АТБ
Взрывы в Днепре прозвучали вечером среды, 3 июня. Воаг атаковал безпилотниками склады АТБ.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Взрывы в Днепре 3 июня: какие последствия
— Мы им — боевой корвет в Кронштадте. А они нам — склады АТБ с продуктами в Днепре, — написал он.
Напомним, в результате массированной атаки РФ на Днепр 2 июня погибло 15 человек, еще 37 получили ранения.
Сейчас смотрят
В Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть и гаражи, уничтожены автомобили.
Также частично разрушены двухэтажный дом и несколько квартир в четырёхэтажном доме.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеСобытия на утро 3 июня: атака дронов на Украину, удар по нефтяному терминалу в Петербурге
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.