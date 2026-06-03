Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері середи, 3 червня. Ворог атакував безпілотниками склади АТБ.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Вибухи у Дніпрі 3 червня: які наслідки

– Ми їм – бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам – склади АТБ з харчами у Дніпрі, – написав він.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Дніпро 2 червня загинуло 15 людей, ще 37 осіб дістали поранення.

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У Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина та гаражі, знищені автомобілі.

Також частково зруйновані двоповерхівка та кілька квартир у чотирьохповерховому будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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