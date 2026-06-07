Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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В Виженке Черновицкой области оборвался мост с детьми: несколько несовершеннолетних в больнице
В селе Виженка Черновицкой области оборвался мост с группой детей.
Об этом 7 июня сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Обрыв моста с детьми в Виженке Черновицкой области: что известно
Обрыв моста с детьми в Виженке Черновицкой области произошел 6 июня.
По данным спасателей, во время экскурсии группа детей одновременно вышла на деревянный мост через реку.
Конструкция не выдержала нагрузки и оборвалась.
После обрыва моста в Выженке Черновицкой области нескольких детей госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.
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