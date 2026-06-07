В городе Толедо американского штата Огайо недалеко от фестиваля Old West End произошла стрельба. По меньшей мере 12 человек ранены.

Об этом сообщила местная полиция.

Стрельба в Толедо: что известно

По словам правоохранителей, стрельба в Толедо произошла 6 июня около 17:37 по местному времени вблизи фестиваля Old West End.

Сейчас смотрят

— Приблизительно в 17:37 полицейские Толедо отреагировали на сообщение о лице, раненном в районе перекрестка улиц Делавер и Гленвуд вблизи фестиваля Old West End. По прибытии офицеры обнаружили несколько жертв стрельбы, — говорится в сообщении.

В результате инцидента огнестрельные ранения получили по меньшей мере 12 человек, большинство из которых были госпитализированы в местные медицинские учреждения.

По предварительной информации, десять пострадавших находятся в стабильном состоянии, тогда как двое остаются в критическом.

Полиция активно разыскивает причастных к преступлению.

Граждан призывают воздержаться от посещения района происшествия, где продолжаются поиски подозреваемых и следственные меры.

Напомним, в конце апреля сообщалось о стрельбе на ужине с Трампом.

Инцидент произошел в США во время ужина корреспондентов Белого дома, где также присутствовали первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также ряд членов правительства: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, директор ФБР Каш.

Впоследствии стрелка идентифицировали как Коула Аллена, 31-летнего учителя из города Торранс, штат Калифорния.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.