В ночь на 7 июня 2026 года в результате попадания российского дрона раздался взрыв в здании приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) , сообщили в компании Энергоатом.

Атака РФ на ЦХОЯТ: что известно

Атака россиян на ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне произошла в 2:10. Взрыв на площадке Централизованного хранилища привел к пожару площадью 40 кв. м.

К счастью, отработанное ядерное топливо в здании на момент взрыва в ЦХОЯТ не хранили.

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Пожар локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет.

По данным Энергоатома, радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

– Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру настоящее лицо кремлевского режима, сознательно создающего угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей, – подчеркнули в Энергоатоме.

Компания отметила, что продолжает непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействует со всеми ответственными государственными службами.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, какой была хроника первых семи дней после аварии на ЧАЭС – величайшей техногенной катастрофы в истории человечества.

Известно, что радиационный выброс при взрыве на ЧАЭС был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы. Тогда в ликвидации последствий аварии приняло участие около 240 тыс. человек.

Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. Около 10% умерли, 150 тыс. получили инвалидность. За последние несколько десятков лет, по данным организации Greenpeace, около 200 тыс. человек скончались от рака, причиной которого была авария на ЧАЭС.

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Кая Каллас

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