Взрывы в Балабино: РФ сбросила КАБы рядом с остановкой, есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов в Балабино Запорожской области сегодня, 7 июня.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Балабино 7 июня: что известно
Взрывы в Балабино прогремели сегодня, 7 июня, около 11:00.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, погибли три человека. Также из-за вражеского удара пострадала женщина.
Кроме того, в поселке Балабино повреждены частные дома.
Местные каналы сообщают, что вражеский удар управляемыми авиабомбами пришелся у подземной школы. По их данным, уничтожена местная остановка. Тела лежат прямо посреди дороги.
Данные о пострадавших и погибших в результате удара по поселку Балабино уточняются.
После удара около 10:00 российские оккупанты повредили частный дом. За помощью к медикам обратилась 45-летняя женщина.
49-летний мужчина получил ранения в результате удара по железнодорожной инфраструктуре.
Спустя час армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество еще уточняют.
Напомним, утром 7 июня российская армия совершила атаку на Запорожье.
В результате российского удара был частично обесточен один из районов города.
Фото: Иван Федоров