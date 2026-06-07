По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов в Балабино Запорожской области сегодня, 7 июня.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Балабино 7 июня: что известно

Взрывы в Балабино прогремели сегодня, 7 июня, около 11:00.

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По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, погибли три человека. Также из-за вражеского удара пострадала женщина.

Кроме того, в поселке Балабино повреждены частные дома.

Местные каналы сообщают, что вражеский удар управляемыми авиабомбами пришелся у подземной школы. По их данным, уничтожена местная остановка. Тела лежат прямо посреди дороги.

Данные о пострадавших и погибших в результате удара по поселку Балабино уточняются.

После удара около 10:00 российские оккупанты повредили частный дом. За помощью к медикам обратилась 45-летняя женщина.

49-летний мужчина получил ранения в результате удара по железнодорожной инфраструктуре.

Спустя час армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество еще уточняют.

Напомним, утром 7 июня российская армия совершила атаку на Запорожье.

В результате российского удара был частично обесточен один из районов города.

Фото: Иван Федоров

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