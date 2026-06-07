Китай объявил специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, заявив о защите суверенитета и морских прав.

По данным государственных СМИ КНР, решение принято в ответ на инициативы Японии и Филиппин по морской делимитации, которые Пекин считает нарушением международного права.

Спецоперация Китая у Тайваня: что известно

Отмечается, что спецоперацию начали:

Сейчас смотрят

Министерство транспорта Китая;

Администрация морской безопасности Фуцзянь и Гуандун;

Центр поддержки судоходства Восточного Китая;

Бюро спасения моря в Восточном Китае.

В СМИ заявляют, что Китай ставит своей целью “полностью реализовать юрисдикцию морских административных правоохранительных органов страны, расширить глубоководные возможности контроля круизов и управления движением в ключевых водах, обеспечить безопасность морского движения и защитить национальные права и интересы”.

Отметим, что во время недавнего визита президента Филиппин в Японию две страны выступили с общим заявлением, в котором объявили о начале переговоров о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа между Японией и Филиппинами. Район, который две страны планируют разграничивать, находится к востоку от острова Тайвань.

На брифинге во вторник пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что попытка Японии и Филиппин обойти КНР и инициировать так называемые переговоры о делимитации в море является серьезным нарушением UNCLOS и других международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения.

Это также серьезно нарушает морские права и интересы Китая, и КНР этого не позволит, продолжила она.

– Согласно внутреннему законодательству Китая и международному праву, включая UNCLOS, КНР имеет исключительную экономическую зону и континентальный шельф в этой области… Любое разграничение в отношении вод восточнее Тайваня должно учитывать Китай как сторону переговоров, – говорит Мао.

Между тем на пресс-конференции Управления по делам Тайваня Государственного совета в среду пресс-секретарь Чжу Фенлян заявила, что воды, запланированные на делимитацию Японией и Филиппинами, принадлежат Китаю, поэтому это нарушает права и интересы страны.

Она подчеркнула, что это противоречит международному праву и основным нормам международных отношений, и назвала такое решение полностью незаконным и недействительным.

Фенлян высказала мнение, что народ по всему Тайваньскому проливу якобы принадлежит китайской нации. Также она подчеркнула, что если Демократическая прогрессивная партия Тайваня “вступит в сговор” с внешними силами для действий, которые расцениваются как предательство национальных интересов, они будут “наказаны”.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от официального провозглашения независимости Тайваня и заявил, что Вашингтон не заинтересован в обострении ситуации вокруг острова.

Заметим, что в последние годы Китай усилил военную активность вблизи Тайваня, регулярно проводя масштабные учения вокруг острова. Это привело к росту напряженности в регионе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.