У селі Виженка Чернівецької області обірвався міст із групою дітей.

Про це 7 червня повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області та обласній прокуратурі.

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Обрив мосту із дітьми у Виженці Чернівецької області: що відомо

Обрив мосту у Виженці Чернівецької області стався 6 червня.

За даними прокуратури, інцидент стався із дітьми з Харківщини, які прибули до села на екскурсію.

Загалом на прогулянці перебувало 55 неповнолітніх. Понад 30 дітей віком до 15 років одночасно вийшли на дерев’яний міст через річку Виженка, щоб сфотографуватися.

Однак конструкція не витримала навантаження й обірвалася.

Після обриву мосту у Виженці Чернівецької області шістьох дітей госпіталізували до лікарень у Чернівцях із травмами різного ступеня важкості.

За попередніми даними, у них діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Зокрема, перевіряють дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію.

Вижницька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України).

Рятувальники натомість закликають дорослих, керівників груп та батьків постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки під час відпочинку, екскурсій чи прогулянок.

Щоб запобігти нещасним випадкам, просять:

не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди;

дотримуватися попереджувальних знаків і обмежень;

не штовхатися та не скупчуватися в одному місці;

виконувати вказівки осіб, що супроводжують;

завжди оцінювати можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.

— Пам’ятайте: одна необережна мить може зіпсувати відпочинок і спричинити небезпечні наслідки. Бережіть себе та своїх дітей! — наголошують рятувальники.

Джерело: ГУ ДСНС України в Чернівецькій області, Чернівецька обласна прокуратура

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