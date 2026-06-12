В ТЦК Тернополя незаконно удерживали людей с инвалидностью: открыто производство
- В Тернопольском ТЦК обнаружили факты незаконного удерживания 28 человек, среди которых находились люди с психическими расстройствами и инвалидностью, а наблюдатель за мобилизованными находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- После вмешательства представителей омбудсмена пятерых граждан, не подлежащих мобилизации, уже освободили, а правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы.
В Тернопольском районном и городском ТЦК и СП удерживали людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Оттуда уже освободили пять человек, которые не подлежали мобилизации. После жалоб на нарушение прав граждан в ТЦК начато уголовное производство.
Об этом сообщают уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис генерального прокурора.
Как нарушали права людей в Тернопольском ТЦК
По словам омбудсмена, после визита его представителей в Тернопольский районный и городской ТЦК освободили пятерых человек, которые не подлежали мобилизации в Украине.
Во время визита в ТЦК удерживали около 28 человек. В частности, 17 из них в письменном виде обратились к украинскому омбудсмену с жалобами на возможные нарушения их прав.
– То, что мы увидели, возмущает. Наблюдатель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму, – заявил он.
Во время личного общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
– Самое показательное в этой ситуации то, что по результатам вмешательства команда Офиса омбудсмана освободила пять человек. Их отпустили из помещения ТЦК, а в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения по снятию с военного учета, – рассказал Лубинец.
Среди них — мужчина с пожизненной инвалидностью второй группы с детства, два человека с психическими расстройствами, двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около шести месяцев.
Нарушение прав людей в Тернопольском ТЦК
После жалоб на нарушение прав граждан в Тернопольском ТЦК возбуждено уголовное производство по факту возможного незаконного лишения свободы или похищения человека.
Как рассказали в Офисе генпрокурора, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время прокуроры и следователи проверяют устанавливающие обстоятельства пребывания граждан в помещении ТЦК, законность их удерживания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.
На этом этапе уже опросили лиц, сообщивших о возможных нарушениях, а также продолжаются первоочередные следственные действия.