В Тернопольском районном и городском ТЦК и СП удерживали людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Оттуда уже освободили пять человек, которые не подлежали мобилизации. После жалоб на нарушение прав граждан в ТЦК начато уголовное производство.

Об этом сообщают уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис генерального прокурора.

Как нарушали права людей в Тернопольском ТЦК

По словам омбудсмена, после визита его представителей в Тернопольский районный и городской ТЦК освободили пятерых человек, которые не подлежали мобилизации в Украине.

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Во время визита в ТЦК удерживали около 28 человек. В частности, 17 из них в письменном виде обратились к украинскому омбудсмену с жалобами на возможные нарушения их прав.

– То, что мы увидели, возмущает. Наблюдатель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму, – заявил он.

Во время личного общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

– Самое показательное в этой ситуации то, что по результатам вмешательства команда Офиса омбудсмана освободила пять человек. Их отпустили из помещения ТЦК, а в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения по снятию с военного учета, – рассказал Лубинец.

Среди них — мужчина с пожизненной инвалидностью второй группы с детства, два человека с психическими расстройствами, двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около шести месяцев.

Нарушение прав людей в Тернопольском ТЦК

После жалоб на нарушение прав граждан в Тернопольском ТЦК возбуждено уголовное производство по факту возможного незаконного лишения свободы или похищения человека.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время прокуроры и следователи проверяют устанавливающие обстоятельства пребывания граждан в помещении ТЦК, законность их удерживания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.

На этом этапе уже опросили лиц, сообщивших о возможных нарушениях, а также продолжаются первоочередные следственные действия.

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