В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где пытали и привязывали людей наручниками к лестнице, нескольким работникам ТЦК сообщили подозрения.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

Нарушения прав человека в Ужгородском ТЦК

Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП зафиксировали серьезные нарушения прав человека. Эти материалы передали в правоохранительные органы.

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Временному исполняющему обязанности руководителя Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы военного учета сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы.

Отдельно инструктору РТЦК сообщили о подозрении в пытках военнообязанного. Речь идет о незаконном содержании людей и применении физического насилия.

Как рассказал украинский омбудсмен, правоохранители задержали всех фигурантов. Сейчас решается вопрос о мерах пресечений.

Также представитель омбудсмена Андрей Крючков инициировал проверку относительно должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП – тех, кто мог знать об этих фактах, но не остановил нарушения.

Отдельно задали вопрос о действиях комиссии Оперативного командования Запад, которая не отобразила очевидные нарушения во время служебного расследования, утверждает Лубинец.

По его словам, ТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. По мнению омбудсмена, даже во время военного положения государство держится на законе или теряет доверие тех, кого оно защищает.

5 апреля Дмитрий Лубинец заявил о вопиющих нарушениях в Ужгородском районном ТЦК и СП, где обнаружили факты незаконного содержания людей, антисанитарию и игнорирование болезней.

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