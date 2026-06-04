Пытки в Ужгородском ТЦК: должностным лицам объявили подозрения
- Трем работникам Ужгородского РТЦК и СП сообщили о подозрениях в пытках, незаконном лишении свободы и превышении полномочий после выявления фактов связывания людей наручниками.
- По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, всех фигурантов задержали, а также инициировали проверки в отношении должностных лиц ТЦК и комиссии ОК Запад, которые могли скрывать эти нарушения.
В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где пытали и привязывали людей наручниками к лестнице, нескольким работникам ТЦК сообщили подозрения.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.
Нарушения прав человека в Ужгородском ТЦК
Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП зафиксировали серьезные нарушения прав человека. Эти материалы передали в правоохранительные органы.
Временному исполняющему обязанности руководителя Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы военного учета сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы.
Отдельно инструктору РТЦК сообщили о подозрении в пытках военнообязанного. Речь идет о незаконном содержании людей и применении физического насилия.
Как рассказал украинский омбудсмен, правоохранители задержали всех фигурантов. Сейчас решается вопрос о мерах пресечений.
Также представитель омбудсмена Андрей Крючков инициировал проверку относительно должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП – тех, кто мог знать об этих фактах, но не остановил нарушения.
Отдельно задали вопрос о действиях комиссии Оперативного командования Запад, которая не отобразила очевидные нарушения во время служебного расследования, утверждает Лубинец.
По его словам, ТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. По мнению омбудсмена, даже во время военного положения государство держится на законе или теряет доверие тех, кого оно защищает.
5 апреля Дмитрий Лубинец заявил о вопиющих нарушениях в Ужгородском районном ТЦК и СП, где обнаружили факты незаконного содержания людей, антисанитарию и игнорирование болезней.