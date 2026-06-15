Днем 15 июня российские военные атаковали Херсон ударными беспилотниками. В результате удара возле одного из супермаркетов пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

Об этом сообщили Херсонская городская военная администрация и Херсонская областная прокуратура.

Атака на Херсон 15 июня: что известно

По данным следствия, около 12:25 российские военные атаковали территорию рядом с сетевым магазином в Корабельном районе Херсона ударными БпЛА.

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В момент взрыва люди находились на улице.

В результате атаки на Херсон сегодня пострадала 17-летняя девушка. Она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Также минно-взрывную травму получила 42-летняя женщина. Обоих пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще два человека обратились к врачам самостоятельно. Это 65-летняя женщина и 43-летний мужчина.

У них также диагностировали минно-взрывные травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что по факту атаки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры и следователи полиции документируют очередное военное преступление РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Херсонская МВА

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