Вдень 15 червня російські військові атакували Херсон ударними безпілотниками. Унаслідок удару біля одного із супермаркетів постраждали, щонайменше, четверо людей.

Про це повідомили Херсонська міська військова адміністрація та Херсонська обласна прокуратура.

Атака на Херсон 15 червня: що відомо

За даними слідства, близько 12:25 російські військові атакували територію поруч із мережевим магазином у Корабельному районі Херсона ударними БпЛА.

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У момент вибуху люди перебували на вулиці.

Унаслідок атаки на Херсон сьогодні постраждала 17-річна дівчина. Вона отримала мінно-вибухову травму, уламкові поранення голови та ніг. Медики оцінюють її стан як тяжкий.

Також мінно-вибухову травму дістала 42-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Ще двоє людей звернулися до лікарів самостійно. Це 65-річна жінка та 43-річний чоловіка.

У них також діагностували мінно-вибухові травми. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

У Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що за фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори та слідчі поліції документують черговий воєнний злочин РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Херсонська МВА

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