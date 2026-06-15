Во время ночной атаки на Украину российские оккупанты применили 70 ракет и 611 дронов.

Об этом 15 июня сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным защитников неба, началась с 18:00 14 июня.

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Россияне нанесли массированный комбинированный удар с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов, с основным направлением атаки на Киев. Под ракетные удары попали также Днепр и Харьков.

Среди средств, которые россияне использовали против Украины:

6 противокорабельных ракет 3М22 Циркон (районы пусков – ТОТ АР Крым);

34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., – РФ);

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы запусков – Вологодская, Курская обл., – РФ);

611 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов Бандероль, дронов-имитаторов типа Пародия (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно известно, что по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила и/или подавила 632 цели, из которых 50 – ракеты, 582 – дроны.

Попадания фиксируются на 42 локациях. Речь идет о 20 баллистических ракетах и 27 ударных БПЛА. Еще в 12 местах фиксируют падение обломков сбитых беспилотников.

Воздушные силы напоминают, что атака на Украину все еще продолжается – в воздушном пространстве находится несколько ударных дронов. Украинцев призывают не игнорировать тревогу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 573 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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