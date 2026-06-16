На Закарпатті ДБР розслідує обставини смерті чоловіка після перебування у ТЦК та СП.

Смерть чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

– Підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, про можливе застосування до чоловіка насильства під час перебування у ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття. Його двічі доставляли до медичного закладу.

Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали пацієнта, після чого його повернули до ТЦК та СП.

Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР встановлюють усі обставини події, перевіряють дії службових осіб ТЦК та СП, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги.

Для встановлення остаточної причини смерті призначаються необхідні судові експертизи.

Реакція ТЦК на смерть чоловіка на Закарпатті

Закарпатський ОТЦК та СП повідомив, що будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося.

– Закликаємо громадськість та представників медіа утриматися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації до завершення офіційного слідства та встановлення точної причини смерті медичними експертами, – йдеться у повідомленні.

За фактом смерті громадянина правоохоронними органами розпочато слідчі дії.

Зазначається, що Закарпатський ОТЦК та СП повністю співпрацює зі слідством, надає всі необхідні матеріали та максимально зацікавлений у встановленні об’єктивних причин трагедії. Також керівництвом призначено внутрішнє службове розслідування.

Джерело : ГБР

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