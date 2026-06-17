Российские военные в ночь на 17 июня совершили атаку на конно-спортивную школу Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на конно-спортивную школу Сумской области: подробности

Олег Григоров уточнил, что атака на конно-спортивную школу Сумской области была осуществлена с помощью беспилотника.

Сейчас смотрят

– Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы. По предварительной информации, сотрудники учреждения не пострадали. Удар пришелся по конюшне, – сообщил Григоров.

Начальник ОГА подчеркнул, что, к большому сожалению, атака на конно-спортивную школу Сумской области привела к гибели лошадей.

Он не уточнил, сколько именно животных погибло и остались ли среди них невредимые.

Григоров выразил искренние соболезнования всем, кто переживает эту утрату.

Напомним, также вечером 16 июня россияне совершили массированную атаку на Запорожье с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела погиб мужчина, еще как минимум семь человек получили ранения.

Фото: Олег Григоров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.