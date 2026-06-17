РФ атаковала конно-спортивную школу в Сумской области: есть погибшие животные
- Российский беспилотник атаковал конно-спортивную школу в Сумской области, удар пришелся по конюшне.
- По словам главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети.
Российские военные в ночь на 17 июня совершили атаку на конно-спортивную школу Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на конно-спортивную школу Сумской области: подробности
Олег Григоров уточнил, что атака на конно-спортивную школу Сумской области была осуществлена с помощью беспилотника.
– Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы. По предварительной информации, сотрудники учреждения не пострадали. Удар пришелся по конюшне, – сообщил Григоров.
Начальник ОГА подчеркнул, что, к большому сожалению, атака на конно-спортивную школу Сумской области привела к гибели лошадей.
Он не уточнил, сколько именно животных погибло и остались ли среди них невредимые.
Григоров выразил искренние соболезнования всем, кто переживает эту утрату.
Напомним, также вечером 16 июня россияне совершили массированную атаку на Запорожье с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела погиб мужчина, еще как минимум семь человек получили ранения.
Фото: Олег Григоров